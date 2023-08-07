В Орле пройдёт ярмарка вина, сыра, хлеба и мёда

Мероприятие проводится впервые.

Ярмарка «Вино — Сыр, Хлеб — Мёд» приурочена ко Дню города. Она состоится в парке «Орловская крепость» в конце этой недели, 11, 12 и 13 августа.

Новость сообщил мэр Орла Юрий Парахин. По его словам, в ярмарке участвуют около 30 изготовителей, торговых домов и брендов, причём не только из нашей области, но и из других регионов.

В рамках события запланированы презентации и дегустации продуктов, розыгрыши для всех желающих, а также выступления артистов. «Выставка-ярмарка состоится при любой погоде!», — заявил мэр.

Организаторы ярмарки не сообщают о возрастных ограничениях. Однако напомним, что, в соответствии с федеральным законодательством, покупать алкоголь имеют право только граждане в возрасте от восемнадцати лет.

ИА «Орелград»