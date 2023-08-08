Орловец поплатился за возбуждающую видеозапись

Мужчину оштрафовали.

К административной ответственности привлекли жителя Свердловского района. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, он опубликовал в интернете некую видеозапись.

Известно, что суд признал высказывания, звучавшие на видео, направленными на возбуждение вражды или ненависти по признакам национальности и происхождения. Запись находилась в свободном доступе. Также сообщается, что мужчина уже был судим.

Дело рассмотрел Мценский районный суд. В итоге пользователя оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что жителя Орловской области осудили на четыре года за незаконный сбыт оружия.

ИА «Орелград»