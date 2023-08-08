Орловец поплатился за возбуждающую видеозапись

8.8.2023 | 12:47 Закон и порядок, Новости, Общество

Мужчину оштрафовали.

Фото: ИА «Орелград»

К административной ответственности привлекли жителя Свердловского района. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, он опубликовал в интернете некую видеозапись.

Известно, что суд признал высказывания, звучавшие на видео, направленными на возбуждение вражды или ненависти по признакам национальности и происхождения. Запись находилась в свободном доступе. Также сообщается, что мужчина уже был судим.

Дело рассмотрел Мценский районный суд. В итоге пользователя оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что жителя Орловской области осудили на четыре года за незаконный сбыт оружия.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования