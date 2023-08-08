Сегодня ночью в Орле перекроют Маслозаводской переулок

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Автомобильное движение через железнодорожный переезд, расположенный в переулке, полностью прекратится в полночь, 9-го августа. Причиной станут ремонтные работы.

Переезд останется «непроездным» более суток. Запрет снимут только 10-го августа в 8 часов утра.

Сотрудники Госавтоинспекции, призывают граждан с пониманием и вниманием отнестись к предстоящим изменениям дорожной обстановки и заранее продумать пути объезда», — подчеркнули в ГИБДД.

Отметим, что данный переезд является важной точкой на карте Орла – именно через него идут транспортные потоки из микрорайона «Новая Ботаника». Также его проезжают автомобили, которые движутся в направлении Брянска (или из Брянска).

ИА «Орелград»