В Орле ураган повалил опору ЛЭП

8.8.2023 | 12:39 Новости, Происшествия

Это произошло рядом с главным корпусом ОГУ имени Тургенева.

Фото: vk.com/interesting_orel

Фото появились в социальных сетях. ЧП случилось у здания по переулку Шпагатному, 61, где находится спортивный зал. Также рядом располагается главный корпус опорного вуза Орловской области – ОГУ имени Тургенева.

«Водители, будьте аккуратны!», — предупредил пользователь, опубликовавший фото.

Публикацию прокомментировали с официального аккаунта администрации Орла. «К сожалению, в связи со вчерашним ураганным ветром произошло много аварийных ситуаций: оборваны провода ЛЭП, повалены линии электропередач и деревья, есть снесённые остановки. Сейчас все службы задействованы в устранении данных последствий. Указанный адрес также находится в списке работ», — пояснили представители городских властей.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин пообещал разобраться со всеми последствиями вчерашней непогоды к концу сегодняшнего дня.

Фото: vk.com/interesting_orel

ИА «Орелград»

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