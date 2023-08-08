В орловской больнице брали деньги за бесплатные справки

Нарушение вскрыла прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, «отличилась» Малоархангельская ЦРБ. Как установила прокурорская проверка, медицинское учреждение взимало с граждан плату за выдачу справки по форме 086-у.

В адрес главного врача больницы внесли представление. После этого виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Тридцати гражданам, с которых незаконно взяли плату за данную услугу, возместили потерянные средства.

Справка по форме 086-у требуется при поступлении в высшее или среднее учебное заведение, а также в спортивные школы. Иногда она необходима и при трудоустройстве. Документ содержит информацию о состоянии здоровья человека, перенесённых заболеваниях и сделанных прививках.

Ранее стало известно, что в Свердловском районе местного жителя оштрафовали за размещение «возбуждающей» записи в интернете.

ИА «Орелград»