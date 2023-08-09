К выборам орловского губернатора подключился чат-бот

Чат-бот поможет желающим узнать необходимую информацию о голосовании.

Жители Орловской области получили возможность узнать необходимую информацию о выборах губернатора при помощи ряда сетевых ресурсов. В частности, как пояснили в Избирательной комиссии региона, в этом поможет чат-бот «Выборы Губернатора 2023». Для этого достаточно пройти по ссылке в «Телеграмм» (ее можно найти на сайте облизбиркома) и выбрать интересующий раздел. Чат-бот подскажет, когда будут выборы, кто может на них проголосовать, как найти свой избирательный участок и прочее, а также поделится полезными ссылками.

Напомним, 8, 9 и 10 сентября 2023 года на территории Орловской области состоится голосование на выборах не только губернатора, но и на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 16 районах области. Всего предстоит заместить 26 вакантных мандатов. Про эти выборы, как говорят в облизбиркоме, желающие могут узнать на страницах соответствующих территориальных избирательных комиссий. Ну а обо всех выборах, кандидатах и избирательных участках можно узнать с помощью цифровых сервисов ЦИК России.

Тем временем, подготовку к выборам обсудили на рабочем совещании в администрации Ливен. С докладом выступила председатель территориальной избирательной комиссии города Нина Иванилова. Она сообщила, что в дни голосования свои двери для избирателей откроют 25 избирательных участков, в том числе участок, образованный в месте временного пребывания, в Ливенской ЦРБ. В организации подготовки и проведения выборов примут участие 9 членов территориальной избирательной комиссии и 282 члена участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.

«В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий, а также сохранности избирательных бюллетеней в помещении территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий будут применяться средства видеонаблюдения с трансляцией изображения на служебный портал, — доложила Нина Иванилова. – Восемь избирательных участков будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)».

Добавим, что администрация Ливен создала межведомственную комиссию, которая проверила готовность помещений избирательных комиссий к единому дню голосования. В результате проведенной проверки существенных замечаний не было сделано.

ИА «Орелград»