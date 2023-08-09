Орловцы все чаще оспаривают действия чиновников

Споры с представителями власти рассматриваются в судебном порядке.

В первом полугодии 2023 года на рассмотрение в районные суды Орловской области поступило 3344 административных дела, что на 916 дел, или на 37,7 процента больше, чем в первом полугодии 2022 года. Такие данные привела пресс-служба Орловского облсуда. В ведомстве добавили, что в регионе за последние три года наметилась тенденция к увеличению общего количества административных дел, поступивших в районные суды. В порядке упрощенного производства в первом полугодии 2023 года было рассмотрено 715 административных дел, что в два раза превышает показатель первой половины прошлого года.

В числе рассмотренных с вынесением решения дел наибольшее количество составляют производства об оспаривании решений, действий и бездействия чиновников — органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также других органов и организаций, наделенных отдельными государственными и иными публичными полномочиями. Много споров орловцы затеяли с должностными лицами, государственными и муниципальными служащими.

Всего в первом полугодии 2023 года статистика учла 852 административных дела данной категории. Для сравнения, годом ранее их было 740. В названной категории наибольшее количество административных дел касалось оспаривания решений, действий и бездействия судебных приставов-исполнителей – 413. Впрочем, в 2022 году таких дел было еще больше – 649. Также в этом году было рассмотрено 49 дел об оспаривании решений, действий и бездействия органов государственной власти и иных государственных органов. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос почти вдвое – в 2022 году было рассмотрено 26 таких дел.

Еще 64 административных производства касались оспаривания решений, действий и бездействия иных органов и организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями и их должностных лиц (в 2022 году – 18 дел). Рекордсменом же стали чиновники муниципального уровня: 274 дела об оспаривании решений, действий и бездействия органов местного самоуправления рассмотрели в этом году орловские суда. Для сравнения, в 2022 году за полгода было рассмотрено 24 подобных дела.

ИА «Орелград»