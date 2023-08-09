В Орловской области экстренно ремонтируют крыши

9.8.2023 | 18:19 Новости, Строительство

Годовой план выполнен на 68%.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Работа ведётся с опережением. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

В текущем году досрочный ремонт крыш запланирован в 78 многоквартирных домах. На данный момент сданы 53 объекта. Пять крыш сделали за последнюю неделю.

Отметим, что речь идёт именно о досрочном, а не о плановом ремонте, который выполняется своим чередом. В «досрочные» списки попадают крыши, которые нуждаются в преображении в первую очередь, так как находятся в совсем изношенном состоянии.

Работы ведутся в рамках программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Плановый ремонт крыш проводится с 2014-го года, досрочный – с 2018-го. За это время удалось «поправить» ситуацию по 1173 многоквартирным домам. Из них 592 крыши отремонтировали ранее установленных сроков.

ИА «Орелград»

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