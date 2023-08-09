Клычков отчитался о завершении ремонта трёх мостов

Красного среди них нет.

В числе отремонтированных орловский губернатор назвал мост через реку Крома (Сосковский район), мост через реку Филенка (Корсаковский район) и мост через реку Тим (Должанский район). Все они приведены в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В текущем году, по этому же нацпроекту, в нашем регионе ремонтируют ещё два объекта. Это мост между деревнями Тайное и Касьяновка (в Орловском муниципальном округе) и Красный мост в областном центре. Обе этих переправы приводит в порядок «Уваровская ПМК-22».

Деревня Тайное попадала в СМИ и соцсети каждую весну, так как существовавший здесь низководный мост затапливало паводковыми водами, после чего населённый пункт становился труднодоступным для въезда и выезда. По словам Клычкова, на данный момент подрядчик смонтировал технологический мост. Новая капитальная переправа обещает стать удобной и современной, но будет готова только летом следующего года.

Что касается Красного моста, то он, согласно планам областных властей, должен открыться к 1 декабря текущего года. Впрочем, по словам губернатора, пока что работы идут по графику.

«Подрядчик завершает надвижку новых пролетов, в ближайшее время их начнут опускать на центральные опоры. Затем будет залита плита пролётного строения, соединив правый и левый берега. Для этих целей формируется дополнительная бригада из шестидесяти человек для круглосуточной работы», — рассказал Клычков.

Параллельно на Красном мосту монтируют сети связи, наружное освещение и архитектурную подсветку, а также подкрашивают фасады. Также начались работы с контактной сетью – через мост, как и раньше, будут ходить трамваи.

ИА «Орелград»