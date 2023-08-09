Прокурору Орловской области звонили телефонные мошенники

Они представлялись сотрудниками прокуратуры.

Алексей Тимошин поделился интересной информацией в интервью «Орёлтаймс». Он рассказал, что телефонные мошенники пытались обвести вокруг пальца даже его самого, названивая на личный номер. При этом они представлялись сотрудниками прокуратуры. Впрочем, они не смогли обмануть правоохранителя.

«Для них это непросто. Когда тебе звонит якобы сотрудник органов и не знает простейших норм УПК – всё сразу становится очевидным», — пояснил Тимошин.

Прокурор признал, что ситуация с телефонными мошенниками пока что только усугубляется. «Статистика всё хуже, если честно. В этом году число преступлений выросло, по сравнению с предыдущим, и так по нарастающей каждый год», — рассказал он.

Впрочем, Тимошин выразил надежду, что позитивным переломом может стать новый закон, который обязывает банки проверять переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции, а также, в определённых случаях, возмещать гражданам средства, похищенные мошенниками. Президент России Владимир Путин подписал его в июле этого года.

Также Тимошин отметил, что свою роль сыграло и начало специальной военной операции. «Львиная доля телефонных мошенников действует из Украины и зачастую просто издевается над жертвами: после получения денег выкрикивают лозунги и сообщают, что деньги пойдут на нужды ВСУ», — поделился прокурор Орловской области.

ИА «Орелград»