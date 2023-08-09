В Орле на Ленина сносят остатки легендарного кафе

Фото появились в соцсетях.

Речь идёт о «капитальной» открытой веранде, расположенной прямо в начале улицы, у здания Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Сейчас здесь работает спецтехника.

Много лет подряд данная постройка использовалась как кафе. Заведение оставалось популярным и в девяностые, и в нулевые годы. Последнее время своего существования кафе называлось «Летним».

Однако затем, уже достаточно давно, заведение общественного питания закрылось, а его бывшее помещение пришло в упадок. Очевидно, что его снос хоть и вызовет ностальгию у многих орловчан, но всё же благоприятно отразится на облике одной из главных улиц областного центра.

ИА «Орелград»