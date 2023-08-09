Мэр Орла пообещал убрать мусор вокруг «Дворянки»

Одновременно Парахин напомнил, что это не место для отдыха.

Мэр Орла Юрий Парахин поделился в соцсетях очередными новостями из «Дворянского гнезда». По его словам, сегодня на объекте трудятся около 45 человек и 7 единиц техники. Работы по укреплению склонов выполнены на 80%, тротуары обустроены на 50%.

«Забетонирован фундамент ротонды, входной группы и балюстрады. Большая часть их деталей прибыла на объект», — рассказал мэр.

В комментариях к записи к Парахину обратился один из орловцев. Он рассказал, что недавно купался в Орлике рядом с «Дворянкой» и был удивлён количеством мусора – природного, бытового и строительного.

«Вдоль речки не пройти — завалено ветками и спиленными деревьями, надо звать Потомского чтобы на реке Орлик открыл мусороперерабатывающий завод, река завалена пластиковыми и стеклянными бутылками», — поделился наблюдениями житель города.

«Ветки и в результате урагана, и в результате благоустройства тоже. Мусор, безусловно, уберем», — отреагировал мэр.

В то же время Парахин напомнил: «Во-первых, там запрещено купаться. Это не только административное правонарушение, но и риск для жизни. Во-вторых, это зона производства работ, и находится там нельзя… Если Вы внимательно оглядитесь, то увидите и ленты, и даже заборы, которые запрещают проходить на территорию. Это не опасно для жизни, но тем не менее это зона производства работ».

«Опасно для жизни купаться в необорудованных для этого местах. Вот это опасно действительно!», — заключил градоначальник.

Отметим, что накануне областная администрация сообщила, что подрядчика, который занимается благоустройством сквера, официально поторопили с выполнением соответствующих работ. Они должны завершиться к 1 сентября.

ИА «Орелград»