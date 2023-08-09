Орловец не смог выбраться из горящего гаража

Мужчину госпитализировали.

Пожар произошёл в посёлке Нарышкино на улице Садовой. Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, сигнал поступил в службу спасения накануне около 14:30. Горел гараж «мансардного типа».

На момент прибытия пожарных пламя охватило один гаражный бокс, а также кровлю соседнего. В итоге гараж, где возникло возгорание, выгорел полностью. Также огонь уничтожил находившийся внутри автомобиль «Лада Калина».

Собственник машины и гаража, тоже оказавшийся внутри во время ЧП, был госпитализирован с термическими ожогами. Известно, что это 68-летний мужчина. Сейчас он находится в Орловской областной клинической больнице.

В причинах пожара разбираются специалисты. Сообщается, что последствия ЧП устраняли сотрудники 38-й Пожарно-спасательной части Урицкого района, а также работники Исправительной колонии №5. Кроме того, им помогали добровольцы.

Всего за сутки сотрудники Управления МЧС выезжали на вызовы 13 раз, из них пять раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»