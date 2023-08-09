Орловщине дали миллиард на водовод

Заявка на финансирование одобрена.

Такую информацию сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Решение о выделении средств принимала федеральная Правительственной комиссии по региональному развитию. В итоге члены комиссии одобрили заявки 32 субъектов Российской Федерации. Регионы претендовали на получение специальных казначейских кредитов на развитие коммунальной инфраструктуры (под конкретные проекты).

Орловская область получит около 1 миллиарда рублей на строительство водовода. Его длина составит 8 километров. Водовод пройдёт по Машиностроительной улице до городской границы, затем по землям Орловского муниципального округа, после чего «вернётся» в Орёл, но уже на Карачевское шоссе. Ранее сообщалось, что работы по его строительству должны завершиться в конце 2024-го года.

«Реализация проекта позволит улучшить водоснабжение для более 150 тысяч жителей Заводского и Советского районов города Орла, обеспечить возможность подключения объектов жилой и нежилой застройки к централизованным сетям холодного водоснабжения», — отметили в департаменте.

ИА «Орелград»