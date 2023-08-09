Областные чиновники решили продать лес за 11 тысяч рублей

Тендер объявило региональное управление лесами.

Управление лесами Орловской области известило заинтересованные лица о проведении в электронной форме аукциона на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений. Договоры планируется заключить с субъектами малого и среднего предпринимательства. Победители торгов получат право на заготовку древесины в лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда. Организатором аукциона является управление лесами, но его проведение обеспечивается оператором электронной площадки РТС-тендер. Документация также размещена в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Предметом аукциона являются два лота. В первом случае победитель получит право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на территории Болховского лесничества в квартале 24, общей площадью 4,1 га. Ему будет разрешено заготовить на указанном лесном участке 196 кубометров деловой и дровяной древесины, а именно березы и осины. Начальная цена установлена в размере 11 717,5 рубля, шаг аукциона составит 586 рублей.

Второй лот по содержанию аналогичен первому – речь в нем также идет о заключении договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на территории Болховского лесничества, но уже в квартале 14. В данном случае площадь участка составляет 7,1 га, а заготовить на нем будет разрешено 281 кубометр деловой и дровяной древесины и снова березы и осины. Начальная цена составляет 14 111,6 рубля, шаг аукциона – 706 рублей. Срок разрешенного использования лесов в обоих случаях составляет 1 год. Контрактами будет разрешена рубка спелых и перестойных деревьев, обозначенная как «добровольно-выборочная».

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: не подано ни одной заявки на участие в аукционе; подана только одна заявка на участие; в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона; после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении заключить договор купли-продажи лесных насаждений по начальной цене. Не допускается подписание договора купли-продажи лесных насаждений ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

ИА «Орелград»