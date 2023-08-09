Под Орлом запретили возвращать животных на кладбища

Запрет был узаконен постановлением властей города Мценска.

Администрация Мценска утвердила два перечня. Первый из них представляет собой список мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев. Второй – это перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания. Напомним, что с этого года полномочия по организации отлова и передержки бродячих животных переданы на муниципальный уровень с сохранением областного финансирования.

По условиям местных нормативно-правовых актов после передержки в приюте и стерилизации, а также маркирования безнадзорных собак можно выпускать в прежние места их обитания. Однако каждый муниципалитет составляет собственный запретный список. Власти Мценска, например, внесли в него территории кладбищ, мемориальных зон и объектов культурного наследия. Даже если там были пойманы бродячие собаки, возвращать их туда же теперь запрещено.

В перечень также включены: территории образовательных учреждений (в том числе школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, и иные организации, оказывающие образовательные услуги), объектов здравоохранения и социальной сферы, культуры, физической культуры и спорта (в том числе детские площадки), общественные территории (сады, парки, скверы и площади). Запрет касается и территорий организаций, осуществляющих торговлю и оказание услуг общественного питания, розничных рынков, торгово-развлекательных центров, объекты транспортной инфраструктуры (в том числе территории автовокзалов, железнодорожного вокзала, аэропорта, автостанции и остановочные пункты);

Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания, невелик. В него включены начальник жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска и главный специалист отдела благоустройства и городской инфраструктуры. Отметим, что в июне этого года Государственная Дума приняла закон о расширении полномочий властей регионов РФ в области безнадзорных животных.

«Бездомных животных не отправят в прежние места обитания, а оставят их на содержании в приютах до передачи новым владельцам или естественной смерти, — говорится на сайте Госдумы. — Вопрос предотвращения нападений безнадзорных животных на граждан предстоит решить правительству РФ — оно должно подготовить соответствующие методические указания. Также поправками предлагается повысить ответственность граждан при содержании и выгуле домашних животных в целях предотвращения пополнения популяции животных без владельцев. В том числе субъектами РФ могут быть установлены ограничения на «самовыгул» домашних животных и дополнительные требования к их содержанию».

ИА «Орелград»