Орловца будут судить за угрозу убийством полицейскому

9.8.2023 | 12:53 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Также он подозревается в ряде других преступлений.

Фото: ИА «Орелград»

Все они пришлись на одну ночь в августе 2020-го года. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры нашей области, подозреваемый – 41-летний житель Орловского муниципального округа.

По версии следствия, в ту ночь обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно завладел автомобилем, который находился в пользовании его знакомой. Он успел выехать на дорогу, но был остановлен сотрудником ДПС. Мужчина предъявил ему поддельное водительское удостоверение, так как ранее лишился водительских прав (из-за отказа проходить медицинское освидетельствование на наличие состояния опьянения).

Тем временем знакомая обвиняемого сообщила о пропаже автомобиля в полицию. В связи с этим на место прибыли другие сотрудники МВД. Орловец публично оскорбил их. Также он угрожал одному из полицейских убийством, демонстрируя складной нож.

Делом занимался Следственный комитет. Как рассказали в СК, орловец скрывался от правосудия и находился в розыске, однако в итоге его задержали. К настоящему моменту уголовное дело направлено в Северный районный суд Орла для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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