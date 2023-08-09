Жительница Орловщины обвиняется в обмане на 400 тысяч

Она незаконно получала чернобыльские выплаты.

В преступлении обвиняется жительница Залегощенского района. Дело возбуждено по статье «мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере» (часть 3 статья 159.2 УК РФ).

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, женщина действительно проживала в «чернобыльской зоне», но только до января 2018 года. С этого времени она фактически переехала в Москву. Однако не сообщила об этом в пенсионный фонд (ныне Социальный фонд России) и продолжила получать выплаты.

В итоге с января 2018 по июнь 2023 ей незаконно перечислили около 400 тысяч рублей. Дело рассмотрит Залегощенский районный суд.

ИА «Орелград»