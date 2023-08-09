В Орловской области перепроверили результаты ЕГЭ

С выводами экзаменационной комиссии участники могут ознакомиться онлайн.

В Орловской области прошла перепроверка результатов единого государственного экзамена по образовательным программам среднего общего образования. Как пояснили в Региональном центре оценки качества образования, государственная экзаменационная комиссия Орловской области утвердила результаты перепроверки экзаменов по математике профильного уровня, русскому языку, химии, физике, биологии, истории, обществознанию и английскому языку. После этого было издано распоряжение об ознакомлении участников ЕГЭ с данными перепроверки.

Необходимая информация была обнародована сразу на трех ресурсах: на Федеральном информационном портале единого государственного экзамена, на официальном сайте государственной итоговой аттестации в Орловской области и на официальном информационном портале итоговой государственной аттестации Орловской области. Ознакомиться с результатами любой участник ЕГЭ при желании может в режиме онлайн.

Напомним, итоги основного этапа ЕГЭ в Орловской области были официально озвучены в начале июля. Так, руководитель департамента образования Алексей Карлов на аппаратном совещании в администрации региона сообщил, что в текущем году в регионе ЕГЭ сдали 2956 человек. Из них 40 человек получили 42 стобалльных результата: 1 – по обществознанию, 2 – по физике и английскому языку, 3 – по химии, 4 – по информатике и ИКТ, 5 – по истории, 9 – по литературе и 16 – по русскому языку.

«Выпускница средней школы № 9 города Мценска Мария Гусева получила 200 баллов по русскому языку и истории, а выпускник Банковского колледжа Зачесов Вадим – 200 баллов по русскому языку и информатике, — сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора. — Каждый 6-ой выпускник средней школы стал обладателем медали «За особые успехи в обучении».

ИА «Орелград»