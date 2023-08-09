Под Орлом выявили пчёл-нелегалов

9.8.2023 | 17:29 Закон и порядок, Новости

На пасеку пожаловалась соседка.

Фото Управления ветеринарии Орловской области (иллюстративное)

Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, в ведомство обратилась жительница Свердловского района. Её беспокоили возможные нарушения, связанные с размещением пасеки по соседству с её домом и участком.

Специалисты Управления совершили выездную проверку. Оказалось, что само содержание медоносных насекомых ведётся без нарушений. Однако пасека оказалась незарегистрированной. Об этом Россельхознадзор узнал в районной ветеринарной службе.

Согласно требованиям федерального законодательства, на каждую пасеку должен быть оформлен санитарный паспорт. В данном случае его не оказалось.

В итоге гражданину объявили официальное предостережение и выдали требование об устранении нарушений.

ИА «Орелград»

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