Под Орлом выявили пчёл-нелегалов

На пасеку пожаловалась соседка.

Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, в ведомство обратилась жительница Свердловского района. Её беспокоили возможные нарушения, связанные с размещением пасеки по соседству с её домом и участком.

Специалисты Управления совершили выездную проверку. Оказалось, что само содержание медоносных насекомых ведётся без нарушений. Однако пасека оказалась незарегистрированной. Об этом Россельхознадзор узнал в районной ветеринарной службе.

Согласно требованиям федерального законодательства, на каждую пасеку должен быть оформлен санитарный паспорт. В данном случае его не оказалось.

В итоге гражданину объявили официальное предостережение и выдали требование об устранении нарушений.

ИА «Орелград»