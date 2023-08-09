У орловца изъяли 2,6 килограмма маковой соломы

9.8.2023 | 14:47 Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото Управления МВД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, подозреваемый – житель Урицкого района. Ему 40 лет. В полицию поступила информация о его возможной причастности к незаконному обороту наркотиков.

При осмотре дворовой территории и чердачного помещения хозяйственной постройки, которые принадлежащи мужчине, полицейские обнаружили и изъяли около 2 килограммов 639 граммов маковой соломы. Она хранилась в коробках. Также здесь находились предметы, которые могли быть использованы при изготовлении наркотика.

В отношении орловца возбуждено уголовное дело (по части 2 статьи 228 УК РФ). Фигурант задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото Управления МВД по Орловской области
Фото Управления МВД по Орловской области

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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