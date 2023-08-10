Шестерых орловцев лишили права на охоту

Обнародованы итоги охотничьего надзора в Орловской области.

В преддверии старта летне-осеннего сезона охоты областные власти представили краткий отчет об итогах федерального государственного охотничьего контроля за 2022 год. Из него следует, что в отчетном периоде времени на территории Орловской области деятельность в сфере охотничьего хозяйства осуществляли 35 охотпользователей. Поясним, что с 1 августа 2011 года полномочия по федеральному государственному охотничьему надзору на территории региона исполняет департамент надзорной и контрольной деятельности. К этой работе также привлечено «Орелоблохотучреждение» (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения). На территории национального парка «Орловское полесье» данное полномочие исполняет сам парк и Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора.

«В 2022 году продолжалась реализация совместного с Управлением МВД России по Орловской области плана мероприятий по пресечению нарушений законодательства в области охоты, — говорится в отчете. — В 2022 году департаментом совместно с УМВД и УГИБДД были проведены оперативно-профилактические мероприятия «Браконьер» и «Ночной охотник», а также операция «Снегоход», направленная на выявление и пресечение правонарушения с использованием снегоходной техники. В рамках федерального государственного охотничьего контроля были запланированы три плановые выездные проверки».

Впрочем, все плановые проверки были отменены в соответствии с постановлением правительства РФ, которое ввело мораторий на время проведения СВО. Поэтому в прошлом году акцент был сделан на профилактические мероприятия, а также контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами. Также было проведено два инспекторских визита. В целом за прошлый год было выдано 19 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Кроме того, было проведено 1609 выездных обследований охотничьих угодий. Составлено 89 протоколов об административном правонарушении, 89 физических лиц и три должностных лица были привлечены к административной ответственности, а шесть охотников были лишены специального права осуществлять охоту. Выявленный ущерб, причиненный объектам охотничьим ресурсам в Орловской области, за 2022 год составил 1,07 миллиона рублей. Также на нарушителей были наложены штрафы на общую сумму 72,5 тысячи рублей, из них на момент составления доклада было взыскано 51,5 тысячи.

«Анализ результатов надзорной деятельности за 2018-2022 годы показывает, что количество выявленных нарушений за 2022 год снизилось по отношению к предыдущему году, — говорится также в докладе. — Основными нарушениями, допускаемыми должностными лицами охотпользователей, являлись непроведение мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов и невыполнение условий охотхозяйственных соглашений».

ИА «Орелград»