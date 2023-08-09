Стоимость набора товаров и услуг выросла на Орловщине

Наиболее заметными темпами растет цена минимального набора продуктов.

В Орловской области в июне 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения составила 18 252 рубля в расчете на месяц. Об этом сообщает Орелстат, подготовивший традиционный отчет о социально-экономическом развитии региона, по итогам января-июня текущего года. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания за отчетный месяц составила 5780,1 рубля, следует из этого документа.

По сравнению с предыдущим месяцем, то есть с маем, стоимость обоих наборов повысилась — на 1,3 и 4,5 процента соответственно. Что интересно, в июне 2023 года по сравнению с маем цены на потребительские товары в Орловской области в среднем снизились на 0,1 процента, в том числе на продовольственные товары — на 0,9 процента. Правда, на непродовольственные товары они увеличились на 0,2 процента, а на различные платные услуги населению подросли на 0,7 процента.

«Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в июне 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,95 процента (в июне 2022 года – 99,5 процента)», — следует из отчета Орелстата.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила о том, что в Орловской области, наоборот, снизилась стоимость набора социально значимых продовольственных товаров. Ценовую ситуацию на потребительском рынке региона, как сообщалось, в конце июля обсудили на аппаратном совещании в областной администрации. Там тоже сослались на данные Орелстата, согласно которым по состоянию на 24 июля 2023 года стоимость набора из 24 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, составляла 4760 рублей — на 0,5 процента, или почти на 22 рубля меньше, чем двумя месяцами ранее.

«Установлено снижение средних розничных цен на 10 видов товаров, — было отмечено в информации пресс-службы губернатора. — В частности, снизились цены на яйца куриные – на 5,1 процента, вермишель – на 4,7 процента, крупу гречневую – на 4,6 процента, масло сливочное – на 4,1 процента, масло подсолнечное – на 4 процента. Также снижение цен зафиксировано на молоко, черный чай, муку пшеничную, говядину, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной. Кроме того, установлено снижение почти на 40 процента средних розничных цен на лук репчатый, капусту белокочанную — на 1,4 процента».

ИА «Орелград»