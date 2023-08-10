Москва передала Орловщине колонну спецтехники

Это 60 единиц «особенных» машин.

Новость в социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Столица передала региону технику в рамках ранее подписанного соглашения о сотрудничестве. Накануне машины прибыли в Орёл.

Спецтехника предназначена для содержания автомобильных дорог и комплектования аварийной службы. Регион получил 60 автомобилей – в том числе, это комбинированные дорожные машины, уборочная техника, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, манипуляторы. Все они находятся «в хорошем состоянии, полностью укомплектованы и готовы к работе», — заверил орловцев губернатор.

Правда, региону всё же понадобится время для техподготовки оборудования и набора водителей. После этого новые машины пустят в дело. Часть из них достанется Орлу, часть – другим муниципальным образованиям.

ИА «Орелград»