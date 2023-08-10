Под Орлом осудили экс-начальницу отделения почты

10.8.2023 | 10:54 Закон и порядок, Новости

Она присвоила вверенное ей имущество.

Фото: vk.com/russianpost (иллюстративное)

Как сообщает прокуратура Орловской области, приговор вынес Колпнянский районный суд. В преступлении обвинялась бывшая начальница Отделения почтовой связи «Крутое» (которое относится к Малоархангельскому почтамту).

Как установило следствие, в период с ноября 2021-го по август 2022-го она, пользуясь служебным положением, похитила часть доверенных ей материальных ценностей. Общий ущерб, нанесённый «Почте России» составил 250 тысяч рублей, что квалифицировали как крупный размер.

В итоге суд оштрафовал ей на 100 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее стало известно, что жительница Орловщины, как предполагают правоохранительные органы, незаконно получила 400 тысяч «чернобыльских» выплат.

ИА «Орелград»

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