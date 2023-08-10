На Орловщине установили новую водонапорную башню

Объект появился в Колпнянском районе.

Башню установили в Тимирязевском сельском поселении. Как сообщает районная газета «За изобилие», это позволит обеспечит качественной питьевой водой 292 человека.

Новая башня заменит две старые «водонапорки», снабжавшие живительной влагой население деревень Тимирязево и Карташовка. Эти сооружения уже не справлялись с нагрузкой.

Новая башня выше прежних, что позволило улучшить давление в водопроводе. Работы по её подключению к системе водоснабжения начнутся в ближайшие дни.

ИА «Орелград»