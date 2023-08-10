Муниципальные управленцы не рассчитались с кредиторами

Суд продлил процедуру банкротства МУП «ЖРЭП» (Заказчик).

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в очередном судебном заседании дело о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие» (Заказчик). В частности, был заслушан текущий отчет конкурсного управляющего, а также изучено поданное им ходатайство. Дело в том, что управляющий просил продлить процедуру конкурсного производства в отношении организации-должника еще на шесть месяцев.

Ходатайство было мотивировано тем обстоятельством, что «до настоящего времени не завершены обязательные мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства». Лицами, участвующими в деле, возражений против продления процедуры конкурсного производства в отношении должника не было заявлено. Судом было установлено и материалами дела подтверждено, что на момент рассмотрения ходатайства на рассмотрении арбитражного суда находятся обособленные споры с участием организации-должника. Кроме того, конкурсная масса полностью не сформирована, сейчас проводятся мероприятия, направленные на ее пополнение. Также арбитраж установил, что расчеты с кредиторами организацией еще не произведены.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о том, что конкурсное производство в отношении должника не может быть завершено в ранее установленные сроки. В связи с этим было принято решение продлить срок конкурсного производства до 10 февраля 2024 года. Напомним, что в конце декабря 2021 года с заявлением о признании МУП «ЖРЭП» (Заказчик) в арбитраж обратилось другое муниципальное предприятие — «Орелводоканал». Поначалу оно заявление было оставлено без движения, но в следующем году суд принял его к рассмотрении. В результате в конце марта 2022 года требования МПП ВКХ «Орелводоканал» были признаны обоснованными, а в отношении МУП «ЖРЭП» (Заказчик) ввели процедуру наблюдения. В августе 2022 года МУП «ЖРЭП» (Заказчик) признали банкротом. Тогда же и была введена процедура конкурсного производства.

Напомним, что многие годы указанное предприятие являлось единственной муниципальной управляющей организацией, которая обслуживала сотни домов в областном центре. Подвело компанию то, что большинство находившихся в ее управлении домов были старыми и заметно обветшавшими, требовавшими больших расходов на свое обслуживание. В основном это были те многоквартирные дома, от которых отказались коммерческие управляющие компании. Долги МУПа росли и постепенно привели к банкротству.

ИА «Орелград»