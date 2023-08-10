Семейную святыню пожертвовали в орловский храм

Реликвия была передана в дар храму Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви, благодетели передали старинную икону «Царь Славы» в храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Вербник Хотынецкого района. Причем речь идет о семейной реликвии. Сообщается, что икона из поколения в поколение передавалась в одной из семей, причем ей даже довелось немало попутешествовать по разным уголкам нашей страны. Сейчас семья проживает в Хотынецком районе, она решила сделать благое дело.

«На недавнем семейном совете обладатели решили вернуть икону в Святую Церковь, — поясняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви. — На днях святыню торжественно встречали в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Вербник Хотынецкого района. Теперь икона доступна для поклонения верующих».

Сообщается также, что в так называемые богоборческие годы храмовую святыню спасла от поругания именно благочестивая семья. Так икона попала в частные руки и на много лет стала семейной реликвией. Однако теперь она вернулась в свой истинный дом. Кстати, пожертвованная храму икона «Царь Славы» была написана в XIX веке. На ней изображен Господь Вседержитель, Пресвятая Богородица и Пророк, а также Креститель Иоанн.

Напомним, в конце июля апсиду храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших», который находится на Наугорском кладбище города Орла, украсила новая святыня. На фасаде появилась икона Богородицы «Благодатное небо». Пожертвование на святыню кладбищенскому приходу передал один из посетителей, пожелавший сохранить свое имя в тайне. Он заметил, что прежняя икона в нише стены апсиды обветшала и предложил заменить ее на новую. В итоге было решено изготовить икону Божией Матери «Благодатное небо».

ИА «Орелград»