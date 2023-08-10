Орловцы всего за месяц потратили более 15 миллиардов рублей

Статистики подсчитали объемы розничных продаж в Орловской области.

Оборот розничной торговли в Орловской области в первом полугодии 2023 года сложился в сумме 90 миллиардов рублей, или 99,1 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года. Об этом проинформировал Орелстат. По подсчетам аналитиков, только в июне текущего года на территории региона было в целом реализовано различных товаров на общую сумму 15,7 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах затраты на покупки 3,8 процента превысили аналогичные траты в июне предыдущего года.

Впрочем, объем продаж предприятий розничной торговли от месяца к месяцу изменяется незначительно и в среднем составляет чуть более 15 миллиардов рублей. Исключение составил только самый короткий месяц года – в феврале орловцы приобрели различных товаров «всего» на 14,08 миллиарда рублей. В январе было потрачено 14,26 миллиарда рублей, но стоит учитывать то, что в первом месяце года традиционно длинными оказываются новогодние каникулы. К тому же большинство трат в это время приходится на конец декабря.

«Оборот розничной торговли на 97,1 процента был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, — говорится в информации Орелстата. — Доля розничных рынков и ярмарок составила 2,9 процента (в январе-июне 2022 года – 97,2 процента и 2,8 процента соответственно). В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 48,2 процента, на непродовольственные товары – 51,8 процента. По сравнению с январем-июнем 2022 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,9 процента, второй – уменьшилась на 3,4 процента».

ИА «Орелград»