На Орловщине резко сократилось число фальшивых денег

Их стало вдвое меньше.

Речь идёт о денежных средствах, которые выявлялись сотрудниками банков Орловской области. В первой половине текущего года таких банкнот оказалось 22. В аналогичном периоде года минувшего – целых 45.

Как обычно, среди подделок лидируют пятитысячные купюры. Их оказалось 13 штук. Кроме того, среди фальшивок оказалось 4 купюры номиналом в одну тысячу и 2 купюры номиналом в две тысячи.

Также выявлены две фальшивые монеты по 5 рублей, что является крайне редким случаем. «Вишенкой на торте» стала фальшивая банкнота номиналом 100 долларов США. Об этом сообщили в орловском отделении Банка России.

ИА «Орелград»