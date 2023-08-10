Орловец украл телефон у водителя маршрутки

Однако его нашла полиция.

Оригинальную кражу раскрыли сотрудники отделения по Железнодорожному району Орла. К ним обратился водитель маршрутного транспорта, у которого прямо во время очередной поездки пропал телефон. Однако предполагаемый преступник попал на камеры, установленные в маршрутке.

Вскоре полицейские установили его личность. Им оказался местный житель 2005-го года рождения (то есть либо ещё несовершеннолетний, либо уже 18-летний). Он признался в преступлении и рассказал, что уже выбросил сим-карту и продал свою «добычу».

По словам орловца, он просто заметил гаджет, оставшийся без присмотра, присвоил его, а затем вышел на ближайшей остановке. В итоге в его отношении возбудили уголовное дело (по статье «кража»). Пока что он находится под подпиской о невыезде.

«Подозреваемый возместил потерпевшему причиненный ущерб», — уточнили в пресс-службе Управления МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»