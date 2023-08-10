В Орле на детской площадке задержали мужчину с винтовкой

Он хотел «пострелять по банкам».

Инцидент произошёл в Железнодорожном районе на Новосильской улице. Около шести часов утра патруль Росгвардии получил соответствующее сообщение и через несколько минут прибыл во двор многоквартирного дома.

Там, действительно, находился гражданин, вооружённый предметом, похожим на пневматическую винтовку. Он объяснил росгвардейцам, что планировал пострелять по банкам ради собственного развлечения.

Нарушителя задержали, после чего доставили в полицию. Оружие изъяли для экспертизы.

Как сообщает Управление Росгвардии по Орловской области, задержанный – 26-летний мужчина, которые ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

ИА «Орелград»