У орловца изъяли почти 100 граммов наркотиков

10.8.2023 | 12:00 Закон и порядок, Новости

Подозреваемому 32 года.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по области, это житель Орловского муниципального округа. Наркотики хранились в рюкзаке, который принадлежал гражданину и находился при нём.

Полиция нашла там амфетамин общей массой 96,4 грамма, а также 1,2 грамма марихуаны. Таковы данные официальной экспертизы. Амфетамин хранился в круглой пластиковой коробке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание может составить до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под домашним арестом. Следствие продолжается.

Фото: Управление МВД по Орловской области
Фото: Управление МВД по Орловской области

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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