У орловца изъяли почти 100 граммов наркотиков

Подозреваемому 32 года.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по области, это житель Орловского муниципального округа. Наркотики хранились в рюкзаке, который принадлежал гражданину и находился при нём.

Полиция нашла там амфетамин общей массой 96,4 грамма, а также 1,2 грамма марихуаны. Таковы данные официальной экспертизы. Амфетамин хранился в круглой пластиковой коробке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание может составить до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под домашним арестом. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»