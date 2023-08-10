Новая должность в школах не поможет орловцам трудоустроиться

С 1 сентября у директоров появятся советники.

Они будут консультировать руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам воспитания и работы с детскими объединениями. Должность вводится в рамках национального проекта «Образование».

Более конкретно о задачах новых сотрудников рассказала начальник отдела общего образования управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла Светлана Фетисова.

«Советнику предстоит развивать деятельность детских и молодёжных общественных объединений. Школьники, например, будут получать информацию о федеральных, региональных и муниципальных конкурсах и мероприятиях. В лице советника они получат человека, который поможет реализовать любую перспективную инициативу», — цитирует чиновницу пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что кандидаты на роль советников прошли отбор в рамках Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 3.0». Сейчас победители повышают квалификацию с помощью Корпоративного университета Российского движения школьников.

«Должность советника предполагает совмещение. Иными словами, штат учреждений увеличиваться не будет», — уточнили в горадминистрации.

ИА «Орелград»