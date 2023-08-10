В Орловской области освятят новый храм

10.8.2023 | 15:55 Новости, Общество

Он находится в Орловском муниципальном округе.

Фото: www.orel-eparhia.ru / Евгений Мартынов

Это храм в честь воскрешения праведного Лазаря Четверодневного, построенный в посёлке Белоберезовском. Церковь находится на Пашковском кладбище. Как рассказали в Орловской митрополии, её построили по инициативе жителей Орла, чьи родственники погребены здесь.

Храм заложили ещё в 2013-м, а достроили и передали Русской православной церкви только в 2022-м. Это единственная церковь в Орловской области, посвященная этому святому.

13-го августа, в субботу, в 8 часов утра митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит великое освящение храма. После он возглавит и проведёт здесь Божественную литургию.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования