В Орловской области освятят новый храм

Он находится в Орловском муниципальном округе.

Это храм в честь воскрешения праведного Лазаря Четверодневного, построенный в посёлке Белоберезовском. Церковь находится на Пашковском кладбище. Как рассказали в Орловской митрополии, её построили по инициативе жителей Орла, чьи родственники погребены здесь.

Храм заложили ещё в 2013-м, а достроили и передали Русской православной церкви только в 2022-м. Это единственная церковь в Орловской области, посвященная этому святому.

13-го августа, в субботу, в 8 часов утра митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит великое освящение храма. После он возглавит и проведёт здесь Божественную литургию.

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ИА «Орелград»