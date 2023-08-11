29 орловцев отправили на принудительные работы

Количество граждан, получивших такое наказание, за год выросло втрое.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, в Орловской области возросло число осужденных, которым были назначены принудительные работы. Всего в первой половине текущего года такое наказание получили 29 человек, или 2,7 процента от общего количества осужденных. Для сравнения, в первом полугодии 2022 года такой вид наказания был назначен 8 орловцам (0,8 процента), а в аналогичном периоде 2021 года – 5 подсудимым (0,5 процента). Эту статистику, как говорят в облсуде, следует считать положительной тенденцией.

По данным регионального Управления ФСИН России, наказание в виде принудительных работ в Орловской области исполняется с 2019 года. Для этого в регионе были созданы участки, функционирующие как исправительные центры (УФИЦ). Они открыты при колонии-поселении №3 в поселке Шахово Кромского района и колонии-поселении №7 в городе Мценске. Всего за 2022 год по учетам УФИЦ прошло 195 осужденных. Поясним, что если в регионе нет собственного исправительного центра или УФИЦ, то осужденных из него отправляют в другие регионы.

«Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет, — следует из информации, размещенной на официальном сайте Управления ФСИН России по Орловской области. — Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов».

Возвращаясь к статистике суда, добавим, что в Орловской области зафиксировано снижение количества осужденных, которым были назначены исправительные и обязательные работы. По данным облсуда, в первой половине 2023 года исправительные работы получили 103 человека, а годом ранее таковых было 164. К обязательным работам были осуждены 109 человек, в то время как в 2022 году таковых было 120, а в первой половине 2021 года – 146. Наряду с этим, возросло число осужденных к штрафу – в текущем году 213 человек получили такой вид наказания. Годом ранее орловские суды оштрафовали 186 подсудимых по уголовным делам.

ИА «Орелград»