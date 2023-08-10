В Орловской области доминируют Миши и Сони

Это самые популярные имена новорожденных.

Об итогах первых семи месяцев текущего года рассказали в Управлении ЗАГС Орловской области. За это время в регионе родились 1392 мальчика и 1284 девочки.

Наиболее популярными именами оказались Михаил (так назвали 79 мальчиков) и София или Софья (так назвали 75 девочек). Также среди сильного пола оказались востребованы имена Александр, Иван, Егор, Максим, Арсений и Марк. В «прекрасной половине» лидируют Мария, Анна, Варвара, Ева, Полина, Василиса и Вероника.

Отмечается, что некоторые имена теряет популярность, а некоторые – наоборот, набирают. Например, орловцы стали реже называть своих детей Эдуардами, Святославами, Робертами, Адамами и Олегами. В то же время в области становится всё больше Мирослав и Есений. Кроме того, одну из новорожденных девочек назвали Афиной.

ИА «Орелград»