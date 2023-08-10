Орловщина недосчиталась еще 4300 работников

Численность работников организаций в регионе продолжает снижаться.

В Орловской области в январе-мае 2023 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности составила 194,9 тысячи человек. Показатель уменьшился по сравнению с январем-маем 2022 года на 4,3 тысячи человек, или на 2,2 процента. Такие данные приводит Орелстат в ежемесячном отчете о социально-экономическом развитии региона.

Аналитики также подсчитали, что в мае 2023 года в общей численности работающих на орловских предприятиях 154,1 тысячи человек, или 79,1 процента, составляли штатные работники. Отметим, что в этой статистике не учитываются так называемые субъекты малого предпринимательства. Кроме того, на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в организациях, подпавших под отчетность, привлекалось еще 6 тысяч человек (в эквиваленте полной занятости).

«Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в мае 2023 года составило 160,1 тысячи человек и было меньше, чем в мае 2022 года, на 1,9 тысячи человек, или на 1,2 процента, — следует из отчета Орелстата. — В мае 2023 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,7 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, — 2 процента».

ИА «Орелград»