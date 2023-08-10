В Орле летучую мышь вырвали из лап кота

От смерти рукокрылое млекопитающее спасли ветеринары.

В Орле на прием к специалистам городского Центра ветеринарии попал необычный пациент — летучая мышь. Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, животное было освобождено из лап домашнего кота. Кот и летучая мышь, как уточняется, не пострадали. Оба питомца были тщательно осмотрены ветеринарами, а состояние животных специалисты оценили как прекрасное.

«Кот привит против бешенства, а летучая мышь оставлена на стационаре для наблюдения за ее состоянием, — говорится в сообщении управления ветеринарии. — Летучая мышь – это животное, которое относится к отряду плацентарных млекопитающих, вид рукокрылые. На нашей планете это единственное животное, способное летать».

Отметим, что необычные пациенты попадают к орловским ветеринарам время от времени. Например, в первой декаде июля текущего года в Центр ветеринарии города Орла обратились владельцы енота. Животному требовалось проведение хирургической операции, которая прошла успешно. Здоровый енот благополучно вернулся к своим владельцам, сообщили по этому поводу в управлении ветеринарии.

Тем временем, в Орле сотрудники МЧС необычным образом отметили Всемирный день кошек. Они организовали блог-тур для зоозащитников «Нам важна каждая жизнь!». Мероприятие прошло на территории 1-й пожарно-спасательной части города Орла. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, гостями стали активные орловцы, которые проводят работу по сбору средств для животных, их размещению, реабилитации и лечению.

«Они сродни спасателям: готовы прийти на помощь в любую минуту, — отметили в ведомстве. — У каждого участника есть масса историй спасения пушистых четвероногих, все эти истории разные, но и похожи одновременно, ведь причиной всему — равнодушное отношение к живым существам. Гости преодолели свои страхи и в полном боевом обмундировании поднялись на автоколенчатом подъемнике, который наряду с обычными автолестницами чаще всего используется при спасении животных с высоты».

ИА «Орелград»