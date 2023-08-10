Орловские медучреждения получили сообщения о минировании

Их прислали по электронной почте.

Как сообщает «Орёлтаймс», такие послания получили поликлиника №3, больница имени Семашко и НКМЦ имени Круглой. На сигналы уже отреагировали спецслужбы.

В частности, в поликлинике №3 была проведена эвакуация персонала и пациентов. В здании работает ОМОН. Согласно последним данным, которые публикуют «Орловские новости», здесь ожидают приезда кинологов со специально обученными собаками.

Отмечается, что эвакуированные относятся к ситуации достаточно спокойно, без раздражения и паники.

ИА «Орелград»