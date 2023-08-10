Орловские медучреждения получили сообщения о минировании

10.8.2023 | 14:40 Важное, Медицина, Новости, Происшествия

Их прислали по электронной почте.

Фото: newsorel.ru

Как сообщает «Орёлтаймс», такие послания получили поликлиника №3, больница имени Семашко и НКМЦ имени Круглой. На сигналы уже отреагировали спецслужбы.

В частности, в поликлинике №3 была проведена эвакуация персонала и пациентов. В здании работает ОМОН. Согласно последним данным, которые публикуют «Орловские новости», здесь ожидают приезда кинологов со специально обученными собаками.

Отмечается, что эвакуированные относятся к ситуации достаточно спокойно, без раздражения и паники.

Фото: newsorel.ru
Фото: newsorel.ru

ИА «Орелград»

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