В Орловской области украли 54 метра кабеля

Его выкопали из земли.

Преступление произошло в посёлке Колпна. В полицию обратились представители организации, которая занимается благоустройством общественной территории. Они рассказали, что кто-то похитил электрокабель длиной целых 54 метра. Он был проложен под землёй, но концы выходили на поверхность. Планировалось, что к кабелю подключат уличное освещение.

В местном отделении МВД возбудили уголовное дело по статье «кража». Общий ущерб оценили в 16 тысяч рублей.

В итоге полиция установила подозреваемого. По текущей версии, он унёс кабель в укромное место и обжег его. Впоследствии орловец сдал свою «добычу» в пункт приёма металла, выручив около 2400 рублей. Эти средства он потратил по своему усмотрению, сообщает Управление МВД по Орловской области.

В настоящий момент в рамках возбуждённого дела проводятся предварительные следственные действия.

ИА «Орелград»