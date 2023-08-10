В Орле оштрафовали заведующую детсадом

Она нарушила антикоррупционный закон.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, речь идёт о садике №22, который находится в Северном районе Орла. Сюда устроился работать гражданин, ранее посвящавший себя государственной службе.

Согласно антикоррупционному законодательству, работодатель должен был сообщить о новом трудоустройстве гражданина на его прежнее место работы, причём в десятидневный срок. Однако это не было сделано.

В итоге прокуратура возбудила административное дело в отношении заведующей учреждением дошкольного образования (по статье 19.29 КоАП РФ). Суд признал её виновной и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Ранее в Орловской области вынесли приговор бывшей начальнице отделения почты, совершившей хищение имущества.

ИА «Орелград»