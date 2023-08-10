Под Орлом осудили водителя, «забывшего» сдать права

Амчанин получил приговор за пьяную езду, которого мог бы избежать.

Пресс-служба Мценского районного суда Орловской области раскрыла любопытные детали процесса над пьяным водителем. Местный житель был обвинен в повторной пьяной езде. Свою вину он не признал, к тому же выяснилось, что «рецидива», обвинения и приговора мужчина вполне мог избежать. Как ни странно, история началась в 2015 году, когда амчанин был привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Постановлением мирового судьи он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортным средством на полтора года.

В январе 2023 года молодой человек снова сел за руль в нетрезвом виде. Его автомобиль без государственного регистрационного знака был остановлен сотрудниками ДПС на грунтовой дороге, ведущей из деревни Фроловка в сторону дороги «Болхов – Мценск — Новосиль». Произошло это около 16 часов дня. На сигнал инспекторов остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение. Затем не справился с управлением из-за гололеда, и машина съехала в кювет. Сотрудники ДПС отстранили его от управления автомобилем.

«Водитель с его согласия был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения в присутствии понятых, — говорят в пресс-службе Мценского райсуда. — По результатам освидетельствования у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения, в выдыхаемом им воздухе «Алкотектор» показал содержание 0,6 мг/л наличие этилового спирта».

В ходе судебного следствия выяснилось, что срок начала отбытия административного наказания нарушителя за управление в нетрезвом виде был приостановлен в феврале 2016 года из-за того, что он не сдал в полицию свое водительское удостоверение в установленный срок и не сообщил о его утере. При этом сам штраф полностью оплатил. Подсудимый согласился с обвинением в событиях января 2023 года, но вину не признал. По его версии, водительское удостоверение он сдавал в 2016 году в дежурную часть МО МВД России «Мценский», следовательно, повторность в его действиях отсутствует.

Однако факт невыполнения обязанности по сдаче водительского удостоверения подтвердился исследованными доказательствами. Суд пришел к выводу, что срок лишения права управления транспортными средствами подсудимого был прерван в феврале 2016 года и до даты совершения преступления не возобновлялся. Если бы водитель сдал права много лет назад, то уже мог бы получить их обратно, а сейчас его вряд ли судили бы за повторную пьяную езду. Но поскольку права сданы не были, оснований для его оправдания суд не нашел.

«Суд, исполняя требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, определил осужденному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе райсуда. — В апелляционной жалобе осужденным были изложены доводы о недоказанности в его действиях состава инкриминированного ему преступления, аналогичные тем, которые он заявлял при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Приговор Мценского райсуда оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного – без удовлетворения».

ИА «Орелград»