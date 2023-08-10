В Орле снова не будет воды и света

Отключения носят точечный характер.
О них рассказали в пресс-службе администрации города. С наибольшими проблемами столкнутся жители дома по улице Генерала Жадова, 21. Здесь отключено горячее водоснабжение. Предоставление услуги возобновится только завтра в 17 часов. Причиной является ремонт тепловой сети.
Также ряд домов в областном центре остался без электричества из-за работ по техническому обслуживанию электросетей. До 14 часов сегодняшнего дня света не будет на улице Пушкина в домах 112 и 116.
Также, уже до 17 часов сегодняшнего дня, обесточенными останутся дома на улицах:
- Лужковская,
- Непрецкая,
- Половецкая,
- Пятницкая,
- Уральская,
- Фестивальная,
- Челюскинцев
- Челябинская,
- переулок Оренбургский,
- переулок Поворотный,
- переулок Половецкий,
- переулок Уральский.
ИА «Орелград»