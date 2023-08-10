В Орле снова не будет воды и света

Отключения носят точечный характер.

О них рассказали в пресс-службе администрации города. С наибольшими проблемами столкнутся жители дома по улице Генерала Жадова, 21. Здесь отключено горячее водоснабжение. Предоставление услуги возобновится только завтра в 17 часов. Причиной является ремонт тепловой сети.

Также ряд домов в областном центре остался без электричества из-за работ по техническому обслуживанию электросетей. До 14 часов сегодняшнего дня света не будет на улице Пушкина в домах 112 и 116.

Также, уже до 17 часов сегодняшнего дня, обесточенными останутся дома на улицах:

Лужковская,

Непрецкая,

Половецкая,

Пятницкая,

Уральская,

Фестивальная,

Челюскинцев

Челябинская,

переулок Оренбургский,

переулок Поворотный,

переулок Половецкий,

переулок Уральский.

ИА «Орелград»