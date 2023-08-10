В Орле снова не будет воды и света

10.8.2023 | 10:29 ЖКХ, Новости

Отключения носят точечный характер.

Фото: ИА «Орелград»

О них рассказали в пресс-службе администрации города. С наибольшими проблемами столкнутся жители дома по улице Генерала Жадова, 21. Здесь отключено горячее водоснабжение. Предоставление услуги возобновится только завтра в 17 часов. Причиной является ремонт тепловой сети.

Также ряд домов в областном центре остался без электричества из-за работ по техническому обслуживанию электросетей. До 14 часов сегодняшнего дня света не будет на улице Пушкина в домах 112 и 116.

Также, уже до 17 часов сегодняшнего дня, обесточенными останутся дома на улицах:

  • Лужковская,
  • Непрецкая,
  • Половецкая,
  • Пятницкая,
  • Уральская,
  • Фестивальная,
  • Челюскинцев
  • Челябинская,
  • переулок Оренбургский,
  • переулок Поворотный,
  • переулок Половецкий,
  • переулок Уральский.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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