«Ростелеком» запустил благотворительную акцию в столице Черноземья

10.8.2023 | 12:38 Новости, Образование, Общество

Она поможет детям из Донецка.

Фото: vk.com/rabota_vrn_student

Акция «Вместе в школу» проводится силами ПАО «Ростелеком» (при поддержке правительства Воронежский области), а также Благотворительным фондом «За жизнь!». Планируется оказать помощь муниципальной «Школе «Корн»», которая находится в Донецке. Здесь, в том числе, учатся и дети с ограниченными возможностями здоровья, больные аутизмом.

Для школьников планируется закупить шесть компьютеров и шесть планшетов, одну интерактивную доску, а также 75 школьных наборов с канцпринадлежностями и рюкзаками.

«Наши дети должны получать качественное образование вне зависимости от места их проживания… Общими усилиями мы обеспечим школьников необходимыми канцтоварами, а также поможем в оборудовании компьютерного класса», — рассказал директор Воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Фоменко.

Поучаствовать в акции можно до 26-го августа (включительно). Можно сделать это дистанционно, переведя любую сумму расчётный счет фонда «За жизнь!» с пометкой «Благотворительный взнос для школы Корн». Также можно лично прийти на гуманитарный склад, расположенный в Воронеже на Волгоградской, 46, и принести сюда что-то из необходимого. Школьные принадлежности и цифровые гаджеты, собранные или купленные в рамках акции, передадут в донецкую школу к началу учебного года.

Впервые акция «Вместе в школу» прошла в Воронежской области в прошлом году. Тогда «Ростелеком», благодаря неравнодушным россиянам, приобрёл 95 рюкзаков с канцтоварами и передал их детям из новых регионов России, вынужденно переехавшим в Воронеж и проживающим в ПВР санатория имени Горького. Также партнёры акции организовали для несовершеннолетних развлекательную программу ко Дню знаний.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования