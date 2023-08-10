«Ростелеком» запустил благотворительную акцию в столице Черноземья

Она поможет детям из Донецка.

Акция «Вместе в школу» проводится силами ПАО «Ростелеком» (при поддержке правительства Воронежский области), а также Благотворительным фондом «За жизнь!». Планируется оказать помощь муниципальной «Школе «Корн»», которая находится в Донецке. Здесь, в том числе, учатся и дети с ограниченными возможностями здоровья, больные аутизмом.

Для школьников планируется закупить шесть компьютеров и шесть планшетов, одну интерактивную доску, а также 75 школьных наборов с канцпринадлежностями и рюкзаками.

«Наши дети должны получать качественное образование вне зависимости от места их проживания… Общими усилиями мы обеспечим школьников необходимыми канцтоварами, а также поможем в оборудовании компьютерного класса», — рассказал директор Воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Фоменко.

Поучаствовать в акции можно до 26-го августа (включительно). Можно сделать это дистанционно, переведя любую сумму расчётный счет фонда «За жизнь!» с пометкой «Благотворительный взнос для школы Корн». Также можно лично прийти на гуманитарный склад, расположенный в Воронеже на Волгоградской, 46, и принести сюда что-то из необходимого. Школьные принадлежности и цифровые гаджеты, собранные или купленные в рамках акции, передадут в донецкую школу к началу учебного года.

Впервые акция «Вместе в школу» прошла в Воронежской области в прошлом году. Тогда «Ростелеком», благодаря неравнодушным россиянам, приобрёл 95 рюкзаков с канцтоварами и передал их детям из новых регионов России, вынужденно переехавшим в Воронеж и проживающим в ПВР санатория имени Горького. Также партнёры акции организовали для несовершеннолетних развлекательную программу ко Дню знаний.

ИА «Орелград»