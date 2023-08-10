В усадьбе Тургенева открылась выставка в честь Пастернака

Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка под названием «Пастернак. Пространство личности» открылась в Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». В самом музее ее называют новаторской, поскольку применяются новые для здешней экспозиционной деятельности технологии. В частности, текст стихотворения «работает» с помощью строительной сетки, пергамента, увеличительных стекол, бумажных корабликов, рассыпавшихся букв. Выставка приурочена к 80-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков и одному эпизоду из жизни Бориса Пастернака. Подробности сообщили организаторы.

«В августе 1943 года в составе писательской бригады Борис Пастернак оказался на фронте под освобожденным Орлом, — рассказывают они. — Эта поездка так и осталась бы, вероятно, частным эпизодом биографии поэта, если бы не написанные им впоследствии стихи и публицистические заметки о встреченных там людях. Полученные впечатления нашли отражение в очерках «Освобожденный город» и «Поездка в армию», а также в нескольких стихотворениях, написанных для задуманной, но так и не воплощенной поэмы «Зарево».

Кроме того, в стихотворении «Смерть сапера», как считают исследователи, Пастернак почти документально воспроизвел реальную историю, произошедшую на Орловщине и зафиксированную в «Дневнике боевых действий» штаба фронта от 11 июля 1943 года. Прототипом героя произведения считается сапер по фамилии Микеев или Михеев. «Смерть сапера» стала одним из главных объектов выставки. Это позволяет показать, из какого материала «растут» стихи Пастернака, пояснила Ирина Ерисанова, один из кураторов выставки, в роли которых выступили музейные проектировщики из Москвы.

«Особенность его поэтического дара — в необходимости «прожить» и прочувствовать ситуацию, которую он описывает, — говорит Ерисанова. — Борис Леонидович прочитал в боевых дневниках о подвиге сапера из Удмуртии, который был тяжело ранен при разминировании заграждений, сдерживавших наступление пехоты. Претерпевая страшную боль, боец ни стоном, ни криком не выдал себя, и его товарищи смогли совершить прорыв. Эту очень маленькую, очень частную историю Пастернак увидел как часть огромной силы, приближающей Победу. Через конкретную человеческую судьбу показал субъектность войны».

Авторы экспозиции говорят, что организованная выставка – это еще и попытка художественным языком реконструировать фронтовую поездку Бориса Пастернака, понять сложную поэтическую речь автора, вдохновиться его способностью любить и еще раз обратиться к его творчеству. Интересно, что в экспозиции использованы материалы из фондов Государственного литературного музея им. В.И. Даля.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»