Орловцу три года начисляли налоги и пени, о которых он ничего не знал

Мужчина отбывал уголовное наказание, а уведомления ему посылали через интернет.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел прецедентное дело и защитил права налогоплательщика. Подробности сообщили в пресс-службе суда. В роли истца выступила областная налоговая служба. Она просила взыскать с местного жителя задолженность по транспортному налогу и пени за его несвоевременную уплату за 2017-2020 годы. Речь шла о сумме 11 867 рублей 93 копейки. Суд установил, что ответчик в спорный период времени действительно являлся собственником нескольких транспортных средств, в связи с чем был обязан платить транспортный налог.

Налоговики высылали ответчику уведомления о том, что ему начислен транспортный налог за 2017, 2018 и 2019 годы. Представители истца пояснили, что эти уведомления в течение 2020 года были направлены через личный кабинет налогоплательщика, а в сентябре 2021 года по почте ему было также направлено налоговое уведомление о начислении транспортного налога за 2020 год. Так как орловец на эти сигналы не отреагировал, ему начали начислять пени.

Однако амчанин в суде объяснил, что в указанные годы он отбывал наказание в виде лишения свободы. Поэтому у него не было доступа к электронному ресурсу «Личный кабинет налогоплательщика». Более того, за доступом к этому ресурсу он никуда не обращался и ничего о нем не знал. Суд проверил его доводы и установил, что бывший заключенный говорит правду. Он действительно до 20 января 2020 года отбывал наказание в виде лишения свободы, и в этот период по понятным причинам не имел доступа к интернету. Доверенность на право получения доступа к личному кабинету налогоплательщика им также не оформлялась.

В результате суд решил удовлетворить только часть исковых требований, а именно о взыскании транспортного налога за 2020 год в размере 4774 рубля и пени, поскольку в это время мужчина уже находился на свободе и о начисленном налоге должен был знать. В удовлетворении остальных требований суд отказал, поскольку «налоговым органом был нарушен порядок направления налоговых уведомлений налогоплательщику, а доказательства использования должником личного кабинета налогоплательщика отсутствовали». Налоговики обжаловали решение в апелляционной инстанции, но проиграли. Областная судебная коллегия оставила без изменения решение Мценского районного суда.

ИА «Орелград»