На Орловщине поставили два всероссийских рекорда уборочной

Оба зафиксированы в Малоархангельском районе.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, местным аграриям (из ООО «Дубовицкое») удалось добиться продуктивности озимой пшеницы, максимальной для всей России. Показатель составил около 122 центнеров с одного гектара.

Также в районе в рамках уборочной кампании этого года зафиксирована самая высокая в стране урожайность озимой пшеницы — 103,7 центнера с одного гектара. Для сравнения, средний показатель урожайности для всего нашего региона составляет всего 57 центнеров с одного гектара.

Рекордов удалось добиться благодаря новому сорту озимой пшеницы «Ермоловка». Это первый подобный сорт отечественной селекции, который появился на Орловщине. Его разработали селекционеры предприятия «Щелково Агрохим» в минувшем году.

ИА «Орелград»