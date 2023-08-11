Под Орлом раскрыли серию велокраж

11.8.2023 | 13:16 Закон и порядок, Новости

Подозреваемый задержан.

Фото: ИА «Орелград»

По версии следствия, мужчина совершил четыре кражи велосипедов в посёлке Знаменка Орловского муниципального округа. Подозреваемый – местный 36-летний житель. Об этом сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

Кражи совершались по одинаковой схеме. Велосипеды похищались из подъездов, где хозяева оставляли их на хранение. Преступник, используя специальный инструмент, перекусывал тросики, которые фиксировали велотранспорт, и угонял его. Общий ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Один из украденных велосипедов нашли. Орловец отдал его знакомому на хранение. Три других веломашины он успел сбыть. Сейчас их также разыскивают, чтобы вернуть владельцам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»

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