В Орле расклеивают листовки с информацией о беспилотниках

Граждан предупреждают о правильной реакции на БПЛА.

Объёмные листовки формата А4 стали появляться у входов в подъезды многоквартирных домов. Об этом сообщают «Орловские новости».

Их авторы предупреждают орловцев, что беспилотники представляют опасность для жизни и здоровья людей. Граждан предостерегают от попыток самостоятельно сбить БПЛА или самовольно приблизиться к уже «поверженному» аппарату. Напротив, указывается, что для собственной безопасности необходимо скрыться из зоны видимости летящего объекта.

Дистанция же между сбитым беспилотником и человеком должна составлять от 100 метров. Желательно укрыться за естественной или искусственной преградой от возможного взрыва. Также категорически нельзя пользоваться любыми устройствами с GPS, телефонами и радиоприёмниками. Обезопасив себя таким образом, надо обратиться в экстренные службы и сообщить о сбитом аппарате.

Напомним, что Орловская область уже не раз сталкивалась с атаками БПЛА. Последний такой случай произошёл в Залегощенском районе.

ИА «Орелград»